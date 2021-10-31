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21:35 31.10.2021

Добкин сомневается в результатах экзитпола и утверждает, что Терехов набрал меньше 50%

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Добкин сомневается в результатах экзитпола и утверждает, что Терехов набрал меньше 50%

Кандидат на пост городского головы Харькова, ранее занимавший этот пост Михаил Добкин утверждает, что в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.

"Явка 28%. По нашим опросам 41% ИО (и.о. городского головы, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов - ИФ), 35% Я (Михаил Добкин - ИФ). И это при всех их стараниях вытащить за уши провластного кандидата", - написал Добкин на своей странице в Facebook.

Он выразил сомнение в непредвзятости экзитпола, проведенного по заказу Комитета избирателей Украины.

"Я честно и терпеливо выдержал целый час беснующегося потока информации от разных СМИ. За основу своих новостей эти СМИ брали информацию экзитполов, заранее заказанных штабом оппонента. Их итоговая информация мало чем отличается от ранее публиковавшихся социсследований СОЦИСов, КМИСов и других контор", - написал Добкин.

Он пообещал опубликовать результаты параллельного подсчета голосов

"Боремся дальше. Уступать никто не намерен!", - подытожил Добкин.

Как сообщалось ранее, согласно результатам экзитпола, проведенного по заказу Комитета избирателей Украины социологическим центром Human Research и компанией New Image Marketing (оба входят в Харьковскую социологическую сеть), в первом туре выдвиженца "Блока Кернеса Успешный Харьков" Игоря Терехова поддержали 53,8% проголосовавших. Его ближайшего конкурента, самовыдвиженца Михаила Добкина - 24,5%

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

 

Теги: #добкин #выборы #харьков
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