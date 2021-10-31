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21:24 31.10.2021

Терехов отвергает обвинения в использовании админресурса и намерен сохранять традиции Кернеса

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Терехов отвергает обвинения в использовании админресурса и намерен сохранять традиции Кернеса

Секретарь Харьковского горсовета, кандидат на пост городского головы от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов считает, что выборы прошли очень спокойно.

"Выборы прошли очень спокойно, без всяких эксцессов. Я благодарен за это всем харьковчанам", - сказал Терехов на брифинге в воскресенье.

Он отверг обвинения в использовании админресурса, звучавшие, в частности, от Гражданской сети ОПОРА.

"Админресурс абсолютно не использовался. То, что сегодня говорят (женщина, фотографировавшая бюллетень в кабинке для голосования пояснила, что сделала это по распоряжению своего руководителя, директора КП - ИФ), может единичный какой-то случай и имеет место быть. Но на самом деле админресурс в этих выборах точно не использовался", - утверждает Терехов.

Отвечая на вопрос о планах на ближайший год, он сообщил, что учит украинский язык и намерен сохранять традиции бывшего городского головы Геннадия Кернеса.

"Харьков взял курс на развитие и будет его продолжать... Я сохраняю традиции Геннадия Адольфовича Кернеса. Наша команда очень сильная. У нас, у меня есть четкий план действий, что мы последовательно будем делать. Я презентовал стратегию развитию Харькова, которая на мой взгляд, и, как вы видите, на взгляд харьковчан обречена на успех", - сказал Терехов.

Как сообщалось ранее, согласно результатам экзитпола, проведенного  по заказу Комитета избирателей Украины социологическим центром Human Research и компанией New Image Marketing (оба входят  в Харьковскую социологическую сеть), в первом туре Терехова поддержали 53,8% проголосовавших.

Ранее Гражданская сеть ОПОРА заявляла об использовании админресурса как во время избирательной кампании, так и об отдельных случаях в день выборов.

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендовало 10 кандидатов.

Теги: #терехов #выборы #харьков
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Интерфакс-Украина
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