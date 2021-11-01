1 ноября: Какой сегодня праздник

1 ноября в мире - день гадания на кофейной гуще, день вегана, в Болгарии день народных будителей, день мертвых в Мексике, у католиков день всех святых, а у православных – чтят память преподобного Иоанна Рыльского. В народном календаре проводы осени. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

1 ноября отмечается День гадания на кофейной гуще. Интерес людей к эзотерике и различным гаданиям, породили и такой праздник. Тем более узнать судьбу благодаря маленьким зернышкам кофе – весьма интересно, это можно сделать дома самостоятельно и без особых затрат.

Итак, гадание на кофейной гуще – одно из самых распространённых проявлений бытового оккультизма. Его смысл состоит в изучении формы кофейной гущи, остающейся в чашке после того, как кофе выпит.

Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.

Слово веган было образовано Дональдом Уотсоном из первых трех и последних двух букв английского слова "vegetarian". Этот термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном 1 ноября 1944 года в Лондоне.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Причины отказа могут быть разными, но основная —нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.

Ежегодно 1 ноября в Болгарии отмечается День народных будителей. Праздник еще известен как День лидеров Возрождения.

Будителями в Болгарии принято называть активных деятелей национального и культурного возрождения начала и середины 19 века, когда страна еще находилась под османским владычеством. Они были в большинстве своем простыми учителями и духовниками, но своим подвижничеством они сумели задать толчок росту национального самосознания. Благодаря их усилиям в Болгарии появился театр, стали развиваться современные литературные жанры, получило развитие научное дело.

Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: 1 ноября День всех святых (All Saints' Day) и 2 ноября День поминовения усопших (All Souls' Day) следуют один за другим.

1 ноября православные отмечают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа. Иоанн родился в конце 9 века в семье благочестивых поселян в селе Скрино. Мальчик рано лишился родителей и в детстве стал работать пастухом. Однажды хозяин стада избил Иоанна за то, что тот потерял корову с теленком. Мальчик обратился с молитвой к Богу, и в ответ явилось чудо: пастух нашел пропажу, а затем перенес теленка через реку, идя по воде как по суше. Хозяин же, увидев это, щедро наградил отрока.

Позже Иоанн поступил послушником в один из близлежащих монастырей, где научился читать и писать, стал изучать богословские книги. Через некоторое время он принял иноческий постриг и уединился в лесу. Однажды на его жилище напали разбойники, и Иоанн был вынужден переселиться в пещеру. Там он в молитвах прожил 12 лет. В конце концов слава о преподобном распространилась по свету, и к нему начали приходить больные, ища у него исцеления. Спасаясь от внимания людей, Иоанн перешел в другую пещеру, где подвизался семь лет, терпя искушения от бесов.

Но и это место пребывания святого стало известно. Вокруг пещеры Иоанна стали селиться паломники, искавшие уединения, и здесь возник монастырь. Преподобный Иоанн стал игуменом обители, наставляя братию примером праведной жизни. Перед смертью святой избрал преемника, а сам удалился в пещеру, где провел последние пять лет жизни.

Спустя 30 лет после кончины Иоанн явился игумену Рыльского монастыря и велел перенести его мощи в город Средец (ныне — София). Мощи святого были обнаружены нетленными.

В Иоаннов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. "Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть", — говорили в народе. Наблюдали также за погодой: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную; если случалась оттепель — следующая весна обещала быть теплой.

Именины: Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс