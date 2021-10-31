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20:34 31.10.2021

Терехов побеждает в первом туре выборов Харьковского городского головы – экзитпол

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Терехов побеждает в первом туре выборов Харьковского городского головы – экзитпол

По результатам экзитпола, проведенного по заказу Комитета избирателей Украины, на выборах городского головы Харькова больше половины избирателей (53,8%) проголосовали за секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова (выдвиженца "Блока Кернеса - Успешный Харьков"), сообщил аналитик социологического центра Human Research Игорь Даниленко.

По его словам, на втором месте самовыдвиженец, бывший городской голова Харькова Михаил Добкин (24,5%), на третьем - представитель "Европейской солидарности", депутат облсовета Александр Скорик - 6,7%. Самовыдвиженца, главы Харьковской облорганизации Нацкорпуса Константина Немичева поддержали 5,3%, депутата горсовета Алину Мустафаеву - 3,4%, ее коллегу по депкорпусу Владимира Плетнева (партия Шария) - 3,3%, самовыдвиженца Дениса Ярославского - 1,5%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Как сообщил директор компании New Image Marketing Group Олег Синаюк, исследование полностью имитировало процесс выборов.

"Наши интервьюеры предлагали людям поучаствовать в имитации выборов. Человек получал бюллетень, ставил галочку и опускал в коробку", - сказал Синаюк.

По его словам, погрешность для самого большого показателя составляет около 1,5%.

Исследование проводилось с 8:00 до 19:00 на 70 избирательных участках. Шаг - 7 (опрашивался каждый седьмой выходящий с участка избиратель).

Выборка составила 7 490 опрошенных.

"Контактов было больше. Порядка 30% отказывались", - отметил Даниленко.

Экзитпол по заказу Комитета избирателей Украины проводили социологический центр Human Research и компании New Image Marketing (обе компании входят в Харьковскую социологическую сеть).

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходили внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендовало 10 кандидатов.

Теги: #экзитпол #выборы #харьков
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