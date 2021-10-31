Экзитпол Комитета избирателей Украины: Терехов побеждает с результатом 53,8 %

После закрытия избирательных участков в Харькове объявлены результаты экзитпола, который был проведен сегодня совместными усилиями компаний "Нью Имидж Маркетинг Групп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковской социологической сетью по заказу Комитета избирателей Украины.

По данным экзитпола, на выборах мэра Харькова уверенно побеждает Игорь Терехов – за него проголосовали 53,8% харьковчан.

За Михаила Добкина отдали голос 24,5% избирателей.

Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.

Метод опроса – имитация голосования, т.е., анонимное заполнение анкет респондентами. После заполнения респонденты самостоятельно клали анкету в ящик, который имитировал урну для голосования.

Количество опрошенных – 7490.

В случае, если один из кандидатов в мэры Харькова набирает в первом туре 50% + 1 голос, он автоматически объявляется победителем выборов. Второй тур в таком случае не проводится.

Другие кандидаты набрали меньше 1% голосов избирателей.