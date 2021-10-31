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19:57 31.10.2021

Вакцинировать 70% населения планеты от COVID-19 к середине 2022 года - колоссальная задача, отмечает премьер Италии

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Вакцинировать 70% населения планеты от COVID-19 к середине 2022 года - колоссальная задача, отмечает премьер Италии

Все лидеры стран G20 согласны, что нужно стремиться вакцинировать от коронавируса 70% населения планеты, но это - сложнейшая задача, заявил в воскресенье вечером премьер Италии Марио Драги.

"Наша цель - вакцинировать 40% населения мира в этом году и довести этот показатель до 70% к середине следующего. Это - гигантская работа", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

Драги пояснил, что проблема сейчас - не в объемах производства вакцин. "Производство - на достаточном уровне. Оно существенное и продолжает увеличиваться", - отметил глава итальянского правительства.

"Проблемой является логистика. Нам сложно доставлять вакцины в нужные места, вакцинировать нужных людей", - добавил Драги.

Теги: #италия #мир #вакцины
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