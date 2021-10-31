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17:57 31.10.2021

На некоторых участках в Харькове избирателей без их ведома внесли в списки для голосования на дому – ОПОРА

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На некоторых участках в Харькове избирателей без их ведома внесли в списки для голосования на дому – ОПОРА

В Харькове наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали случаи, когда избиратели, пришедшие на участки, не могли получить бюллетень, поскольку оказывалось, что они внесены в списки для голосования на дому.

"То есть люди сами не обращались ни к кому, чтобы голосовать дома, но их в эти списки перенесли...Это определенная проблема. По сути неизвестно, как эти люди оказались в этих списках", - сказал на брифинге в воскресенье координатор наблюдения гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко

По его словам, таким людям, чтобы проголосовать, приходится ждать возвращения членов избиркома, уехавших с маленькой избирательной урной к желающим проголосовать на дому.

Говоря о зафиксированных нарушениях, Зинченко отметил также случаи, когда избиратели пытались сфотографировать заполненный бюллетень. Кроме того, он обратил внимание на большое количество локаций, где проголосовавшим раздают подарки, заметив, что акция направлена на повышение явки, однако широко рекламировалась ранее одним из кандидатов и выдвинувшей его политсилой.

По мнению Зинченко, зафиксированные нарушения не носят системного характера. Вместе с тем, есть моменты, которые позволяют предположить принуждение к голосованию или контролируемое волеизъявление.

"Люди просят разрешения сфотографироваться на участке - это принуждение избирателя идти голосовать. Не могу сказать, было ли принуждение голосовать за конкретного кандидата... На многих участках мы фиксируем рабочие камеры видеонаблюдения, которые не выключаются. Из-за этого у нас возникает вопрос: не проводится ли у нас контролируемое голосование, когда отслеживаются избиратели, которые пришли голосовать. Некоторые из этих камер находятся над кабинками для голосования. Теоретически есть вероятность, что они могут фиксировать результат волеизъявления избирателей. Потенциально такие нарушения есть, но мы не можем это утверждать на 100%", - сказал Зинченко.

По его словам, на 16:00 явка составила 22,7% (погрешность до 1%). Зинченко прогнозирует, что до 20:00 (времени закрытия участков) явка не превысит 30%.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

Теги: #опора #выборы #харьков
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