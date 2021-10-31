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17:54 31.10.2021

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили условия перемирия, ранен один боец ВСУ

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Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили условия перемирия, ранен один боец ВСУ

С начала суток 31 октября российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили условия режима прекращения огня, вследствие чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье.

"За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что травмированному бойцу оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. "Состояние его здоровья – удовлетворительное", - подчеркивают в штабе.

Там уточняют, что российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем вблизи Луганского, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Светлодарска и Новоалександровки, и из минометов калибра 82 мм – вблизи Марьинки и дважды в районе Шумов.

Кроме того, в районе Золотого-4 оккупационные войска стреляли из минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмируют в штабе.

Теги: #оос #обстрелы #донбасс
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