В полицию поступило 32 заявления о нарушениях на выборах городского головы Харькова

По состоянию на 15:00 воскресенья харьковская полиция зарегистрировала 32 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

"Информация о событиях внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По всем обращениям проводится тщательная проверка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В частности, в ходе мониторинга сети интернет полиция обнаружила информацию о том, что на избирательном участке в Немышлянском районе в кабинке для голосования находились два человека. В ходе проверки было установлено, что в кабинку вошла женщина с ребенком.

Еще одно сообщение касалось женщины, пытавшейся получить избирательный бюллетень по пенсионному удостоверению, но наблюдатели гражданской сети ОПОРА не допустили этого.

Ранее сообщалось также, что жалобы поступали от избирателей, которые не могли получить бюллетень для голосования по документам в "Дії".

Личный состав харьковской полиции работает в усиленном варианте несения службы. Ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Харьковской области круглосуточно фиксирует и проверяет все поступающие на линию 102 сообщения, а также мониторит информацию в открытых источниках.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.