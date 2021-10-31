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16:37 31.10.2021

Черкасские правоохранители получили уже 21 сообщение о возможных нарушениях на довыборах в Раду, составлен 1 админпротокол

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Черкасские правоохранители получили уже 21 сообщение о возможных нарушениях на довыборах в Раду, составлен 1 админпротокол

 Подразделениями Национальной полиции в Черкасской области, по состоянию на 15:00, зафиксировано 21 сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства во время проведения внеочередных выборов в избирательном округе №197.

Как сообщает пресс-служба полиции Черкащины, все обращения зарегистрированы в соответствии с требованиями действующего законодательства. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет предоставлена соответствующая правовая квалификация каждому из событий.

"Вместе с тем, правоохранителями составлен 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 212-10 (Нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечают в полиции.

Теги: #черкасская_область #выборы
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