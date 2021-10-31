События

16:14 31.10.2021

На Харьковщине пассажирский поезд врезался в Mitsubishi Pajero, женщина-водитель госпитализирована – полиция

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На Харьковщине пассажирский поезд врезался в Mitsubishi Pajero, женщина-водитель госпитализирована – полиция

Полиция устанавливает обстоятельства аварии на железнодорожном переезде в с.Максимовка Богодуховского района Харьковской области.

"В результате столкновения пострадала водитель автомобиля. Женщина бригадой скорой медицинской помощи доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации 53-летняя женщина за рулем Mitsubishi Pajero не убедилась в безопасности проезда и выехала на регулируемый железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора с включенной звуковой сигнализацией. В это время пассажирский поезд сообщением "Лисичанск-Ужгород", отправлявшийся со станции Максимовка, совершил боковое столкновение с правой частью автомобиля.

Задержка движения поездов составила около полутора часов.

Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп #полиция #харьковская_область
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