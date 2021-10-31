События

14:58 31.10.2021

Ушел из жизни основатель КМИС Валерий Хмелько

1 мин читать

Основатель и президент Киевского международного института социологии Валерий Хмелько скончался в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба КМИС в воскресенье.

"Киевский международный институт социологии с грустью сообщает, что 30 октября 2021 года в возрасте 82 лет ушел из жизни выдающийся украинский социолог, основатель и президент Киевского международного института социологии, основатель кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Валерий Евгеньевич Хмелько", - говорится в сообщении.

Валерий Хмелько – президент Киевского международного института социологии, доктор философских наук, профессор. С 1971 – член Социологической ассоциации Украины, в 1990–1992 – ее вице-президент, с 1988 – член Международной социологической ассоциации.

В разные годы являлся членом редколлегии разных советских и украинских социологических журналов, а также членом редколлегии журнала Международной социологической ассоциации The International Journal of Sociology.

Теги: #кмис
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 21.10.2021
В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

13:01 23.09.2021
В Раду проходят 8 партий, включая "Оппоблок", Радикальную партию и "Украинскую стратегию Гройсмана" – соцопрос КМИС

В Раду проходят 8 партий, включая "Оппоблок", Радикальную партию и "Украинскую стратегию Гройсмана" – соцопрос КМИС

12:58 23.09.2021
Зеленского на посту главы государства готовы поддержать 33% украинцев, Порошенко - 17%

Зеленского на посту главы государства готовы поддержать 33% украинцев, Порошенко - 17%

14:16 20.08.2021
Провозглашение независимости Украины в 2021 году готовы поддержать более 70% граждан – опрос КМИС

Провозглашение независимости Украины в 2021 году готовы поддержать более 70% граждан – опрос КМИС

12:53 04.08.2021
Одобрение деятельности Зеленского в Украине снизилось до 29%, досрочных выборов хотели бы 43% - опрос КМИС

Одобрение деятельности Зеленского в Украине снизилось до 29%, досрочных выборов хотели бы 43% - опрос КМИС

12:25 13.07.2021
Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

10:46 11.06.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь", высоки шансы еще у 3 партий - социсследование КМИС

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь", высоки шансы еще у 3 партий - социсследование КМИС

10:39 11.06.2021
За Зеленского головы голосовать 30,6% украинцев, за Порошенко 17,4% - социсследование КМИС

За Зеленского головы голосовать 30,6% украинцев, за Порошенко 17,4% - социсследование КМИС

10:22 08.06.2021
"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" лидируют в рейтинге партий – опрос КМИС

"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" лидируют в рейтинге партий – опрос КМИС

10:14 08.06.2021
Каждый пятый украинец готов голосовать за Зеленского на президентских выборах – опрос КМИС

Каждый пятый украинец готов голосовать за Зеленского на президентских выборах – опрос КМИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

По состоянию на 12:00 явка на выборах в Харькове ниже, чем на прошлых - ОПОРА

В Харькове начали работу все избирательные участки

В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 269 человек, 336 умерло

МИД опроверг заявления о якобы "дискриминации" поляков в Украине

Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

Один из ледников Антарктиды в честь климатического саммита получил название Глазго

По состоянию на 13:00 явка на выборах городского головы Харькова составила меньше 13%

Правоохранители получили полтора десятка сообщений о возможных нарушениях на довыборах в Раду

По состоянию на 12:00 явка на выборах в Харькове ниже, чем на прошлых - ОПОРА

В полицию поступило 22 сообщения о нарушениях на выборах в Харькове, проводится проверка

Британский премьер не видит поводов для эпидемиологических ограничений в стране на Рождество

В Харькове ОПОРА зафиксировала подписание пустого протокола на избирательном участке в больнице

Внеочередные выборы городского головы Харькова проходят в рабочем режиме, но явка очень низкая – КИУ

Грузинская оппозиция созывает сторонников на митинг в Тбилиси

В Украине ожидается умеренно прохладная погода, местами дожди и морозы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА