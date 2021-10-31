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13:32 31.10.2021

Правоохранители получили полтора десятка сообщений о возможных нарушениях на довыборах в Раду

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Правоохранители получили полтора десятка сообщений о возможных нарушениях на довыборах в Раду

Сотрудники правоохранительных органов получили полтора десятка сообщений о возможных нарушениях на внеочередных выборах народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях.

Как сообщает пресс-служба полиции Херсонщины в воскресенье, по состоянию на 12:00, правоохранители области получили 4 сообщения о возможных нарушениях.

"Сейчас продолжаются необходимые проверки", - отмечают в полиции.

Там уточняют, что в частности проверяется информация о возможном нарушении избирательного законодательства представителем одной из участковых избирательных комиссий.

"Также в журнал Единого учета внесена информация о ненадлежащем оформлении избирательного участка на территории Каховской территориальной громады. А работники Бериславского районного отдела полиции проверяют информацию о возможном нарушении выдачи избирательных бюллетеней. Аналогичное сообщение поступило и в территориальное подразделение полиции в пгт Большая Лепетиха", - подчеркивают правоохранители.

В то же время, правоохранители Черкасской области по состоянию на 12:00 получили более 10 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

"Территориальными подразделениями Главного управления Национальной полиции в Черкасской области на 12:00 зафиксировано более 10 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Все обращения зарегистрированы в соответствии с требованиями действующего законодательства", - сообщает пресс-служба полиции Черкащины.

Уточняется, что по всем фактам проводится проверка.

"Полиция продолжает в усиленном режиме обеспечивать правопорядок в Черкасской области и в круглосуточном режиме охранять избирательные комиссии. Призываем всех соблюдать избирательное законодательство", - подчеркивают правоохранители.

Как сообщалось, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.

Они проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

Теги: #херсон #полиция #выборы #черкассы
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