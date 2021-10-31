События

13:29 31.10.2021

По состоянию на 12:00 явка на выборах в Харькове ниже, чем на прошлых - ОПОРА

1 мин читать
По состоянию на 12:00 явка на выборах в Харькове ниже, чем на прошлых - ОПОРА

По состоянию на 12:00 воскресенья явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила 12,4%, сообщил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко

"По данным ОПОРЫ на 12 часов активность избирателей составила 12,4%, погрешность 0,6%. В 2015 году на очередных выборах явка на то же время была 17,7% ", - сказал Зинченко.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

Теги: #опора #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 31.10.2021
В полицию поступило 22 сообщения о нарушениях на выборах в Харькове, проводится проверка

В полицию поступило 22 сообщения о нарушениях на выборах в Харькове, проводится проверка

12:20 31.10.2021
В Харькове ОПОРА зафиксировала подписание пустого протокола на избирательном участке в больнице

В Харькове ОПОРА зафиксировала подписание пустого протокола на избирательном участке в больнице

11:59 31.10.2021
Внеочередные выборы городского головы Харькова проходят в рабочем режиме, но явка очень низкая – КИУ

Внеочередные выборы городского головы Харькова проходят в рабочем режиме, но явка очень низкая – КИУ

10:13 31.10.2021
На избирательном участке в Харькове мужчина пытался сфотографировать бюллетень в кабинке для голосования

На избирательном участке в Харькове мужчина пытался сфотографировать бюллетень в кабинке для голосования

09:06 31.10.2021
В Харькове начали работу все избирательные участки

В Харькове начали работу все избирательные участки

08:47 31.10.2021
В Харькове наблюдателя Опоры не пускали на спецучасток

В Харькове наблюдателя Опоры не пускали на спецучасток

08:34 31.10.2021
В Харькове открылись все избирательные участки, за исключением одного спецучастка

В Харькове открылись все избирательные участки, за исключением одного спецучастка

07:00 31.10.2021
Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

14:36 30.10.2021
Введение чрезмерных карантинных мер на выборах будет препятствовать реализации права голоса граждан – ОПОРА

Введение чрезмерных карантинных мер на выборах будет препятствовать реализации права голоса граждан – ОПОРА

13:02 30.10.2021
В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове начали работу все избирательные участки

В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 269 человек, 336 умерло

МИД опроверг заявления о якобы "дискриминации" поляков в Украине

Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители получили полтора десятка сообщений о возможных нарушениях на довыборах в Раду

Британский премьер не видит поводов для эпидемиологических ограничений в стране на Рождество

Грузинская оппозиция созывает сторонников на митинг в Тбилиси

В Украине ожидается умеренно прохладная погода, местами дожди и морозы

Лидер "Талибана" впервые принял участие в общественном мероприятии, он посетил медресе в Кандагаре

В Черкасской области неизвестный заводил избирателей через черный вход – "Рух"Чесно"

В Донецкой области прошли учения боевых подразделений пограничников

В Херсонской области мобильный госпиталь уже принимает больных COVID-19

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 246,3 млн

На АЗС WOG под Харьковом спустя трое суток после взрывов продолжается горение остатков газового конденсата

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА