События

13:08 31.10.2021

Британский премьер не видит поводов для эпидемиологических ограничений в стране на Рождество

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Британский премьер не видит поводов для эпидемиологических ограничений в стране на Рождество

Никаких ограничительных мер в связи с коронавирусом на период рождественских праздников в Великобритании вводить не планируется, сообщил журналистам глава британского правительства Борис Джонсон.

"Я не наблюдаю никаких свидетельств, которые давали бы повод предположить введение каких-либо ограничительных мер", - приводит в воскресенье телеканал Sky News слова премьера в ответ на вопрос журналиста о возможности карантина на период рождественских праздников.

Телеканал отмечает, что высказывания Джонсона прозвучали вскоре после того, как Конфедерация национальной системы здравоохранения, британская медицинская ассоциация и ряд ученых выступили с призывом к властям страны принять меры для того, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

В Национальном статистическом управлении Великобритании в свою очередь отметили, что уровень заболеваемости в новогодний период может находиться на уровне января этого года, когда в страну пришла вторая волна коронавируса.

С начала пандемии COVID-19 в Великобритании заразились 9 млн человек, 140,5 тыс. пациентов скончались, а 7,3 млн переболели и выздоровели.

Теги: #великобритания #коронавирус
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