В Харькове ОПОРА зафиксировала подписание пустого протокола на избирательном участке в больнице

В Харькове на избирательном участке №631306 на ул. Олеся Гончара, расположенном на территории КНП "Городская клиническая больница №14 им. проф. Л.Л.Гиршмана", наблюдатель гражданской сети ОПОРА зафиксировал подписание пустого протокола и обратился в полицию.

"Наблюдатель зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя", - сообщается на сайте ОПОРЫ в воскресенье.

Координатор наблюдения гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко напомнил, что протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, после того как в него внесены все данные.

По мнению Зинченко, заблаговременное подписание протокола может свидетельствовать о возможных попытках фальсификации избирательной документации.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.