В Украине ожидается умеренно прохладная погода, местами дожди и морозы

В ближайшие сутки в Украине ожидается падение атмосферного давления, повышенная влажность воздуха в ночные и утренние часы, а в Одесской и Николаевской областях в течение всего дня, температура существенно не изменится.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 1 ноября, в Украине без осадков, лишь днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-6° тепла, местами (кроме юга) 1-3° мороза, в Карпатах до 6° мороза; днем 9-14° тепла, в южной части страны 12-17°.

В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью понизится до 2° тепла, днем воздух прогреется до 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 ноября самая высокая температура днем (+23,2°) был в 1926 году, самая низкая ночью (-16,8°) в 1920 году.

Во вторник, 2 ноября, в южной и восточной частях страны умеренные, в большинстве центральных областей небольшие дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью, утром в западных и северных областях местами туман. Ветер юго-восточный, на крайнем юге страны юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, в западных и северных областях 0-5° тепла; днем 9-14°, на крайнем юге до 17°, в северных областях 5-10° тепла.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.