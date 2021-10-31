На избирательном участке в Харькове мужчина пытался сфотографировать бюллетень в кабинке для голосования

В Харькове на избирательном участке на ул. Луи Пастера мужчина пытался сфотографировать бюллетень для голосования.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2. Полицейские доставили 39-летнего нарушителя в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, производится проверка.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.