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09:41 31.10.2021

В Херсонской области мобильный госпиталь уже принимает больных COVID-19

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В Херсонской области мобильный госпиталь уже принимает больных COVID-19

Мобильный госпиталь ГСЧС, который развернули в Каховке (Херсонская обл.), принимает на лечение больных COVID-19 с 30 октября, сообщила пресс-служба местной облгосадминистрации.

"В настоящее время в госпиталь госпитализированы 33 человека средней степени тяжести", - указано в сообщении вечером в субботу.

В пресс-службе подчеркнули, что госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет 4 аппарата ИВЛ. К работе в госпитале привлечены 4 медицинские бригады. За одну смену там работают 5 врачей. Это 3 реаниматолога, хирург и дерматолог.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Одновременно он может принять на лечение до 120 больных COVID-19.

Заместитель председателя облгосадминистрации Николай Якименкоподчеркнул, что развертывание мобильного госпиталя в Херсонской области - это общая заслуга Министерства здравоохранения, Офиса президента, ГСЧС и команды ОГА.

Теги: #мобильный_госпиталь #ковид
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