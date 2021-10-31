Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 246,3 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 246 млн 394 тыс. 420, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 995 тыс. 18 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 953 тыс. 186 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 745 тыс. 668.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 260 тыс. 470. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 457 тыс. 740 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 804 тыс. 94 заболевших, из них умерли 607 тыс. 694 человека.

За время пандемии в мире было распределено более 6,9 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 642,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 297 человек, в Индии - 328, Бразилии - 2 тыс. 833.