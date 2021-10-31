События

09:06 31.10.2021

В Харькове начали работу все избирательные участки

1 мин читать
В Харькове начали работу все избирательные участки

По состоянию на 8:40 воскресенья, 31 октября, в Харькове открылись все избирательные участки.

"По состоянию на 8.40 избирательный процесс осуществляется во всех 605 участках города", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, один спецучасток в Немышлянском районе города не смог открыться вовремя из-за болезни двух членов комиссии. Информация об этом зарегистрирована в Едином учете отдела полиции №2 ХРУП №2. Проводится проверка.

31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.

Теги: #выборы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:47 31.10.2021
В Харькове наблюдателя Опоры не пускали на спецучасток

В Харькове наблюдателя Опоры не пускали на спецучасток

08:34 31.10.2021
В Харькове открылись все избирательные участки, за исключением одного спецучастка

В Харькове открылись все избирательные участки, за исключением одного спецучастка

07:55 31.10.2021
В Грузии объявили результаты местных выборов

В Грузии объявили результаты местных выборов

07:01 31.10.2021
В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

07:00 31.10.2021
Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

02:59 31.10.2021
В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

21:30 30.10.2021
"Грузинская мечта" заявила о победе на выборах во всех муниципалитетах за час до закрытия избирательных участков

"Грузинская мечта" заявила о победе на выборах во всех муниципалитетах за час до закрытия избирательных участков

19:41 30.10.2021
Голосование на выборах 31 октября с электронным паспортом невозможно – ЦИК Украины

Голосование на выборах 31 октября с электронным паспортом невозможно – ЦИК Украины

14:36 30.10.2021
Введение чрезмерных карантинных мер на выборах будет препятствовать реализации права голоса граждан – ОПОРА

Введение чрезмерных карантинных мер на выборах будет препятствовать реализации права голоса граждан – ОПОРА

13:02 30.10.2021
В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 269 человек, 336 умерло

МИД опроверг заявления о якобы "дискриминации" поляков в Украине

Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

В Украине за сутки зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 9 449 человек, 541 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Иранский чиновник обвинил США и Израиль в кибератаке, вызывавшей перебои в работе АЗС в Иране

В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 269 человек, 336 умерло

С начала текущих суток зафиксировано два нарушения режима тишины на Донбассе

31 октября: Какой сегодня праздник

Личные данные известных мировых личностей стали достоянием хакеров в результате атаки на ювелирную компанию

В Киеве увеличили количество коек для ковидных больных до 6 тысяч, готовы развернуть еще 5,5 тысяч мест – Кличко

США и ЕС достигли соглашения по тарифам на американские сталь и алюминий - Белый дом

Киевские власти обратились в правоохранительные органы из-за "захвата земель столицы"

Байден обсудил с Меркель и Шольцем меры, лишающие РФ возможности манипулировать поставками газа - Белый дом

Реформа ВТО должна проводиться активнее - Меркель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА