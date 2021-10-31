В Харькове начали работу все избирательные участки
По состоянию на 8:40 воскресенья, 31 октября, в Харькове открылись все избирательные участки.
"По состоянию на 8.40 избирательный процесс осуществляется во всех 605 участках города", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как сообщалось ранее, один спецучасток в Немышлянском районе города не смог открыться вовремя из-за болезни двух членов комиссии. Информация об этом зарегистрирована в Едином учете отдела полиции №2 ХРУП №2. Проводится проверка.
31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.