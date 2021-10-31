В Харькове начали работу все избирательные участки

По состоянию на 8:40 воскресенья, 31 октября, в Харькове открылись все избирательные участки.

"По состоянию на 8.40 избирательный процесс осуществляется во всех 605 участках города", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, один спецучасток в Немышлянском районе города не смог открыться вовремя из-за болезни двух членов комиссии. Информация об этом зарегистрирована в Едином учете отдела полиции №2 ХРУП №2. Проводится проверка.

31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.