В Харькове наблюдателя Опоры не пускали на спецучасток

Наблюдателя Гражданской сети Опора не пускали на утреннее заседание участковой избирательной комиссии №631687 на спецучастке, расположенном на территории КНП "Городской перинатальный центр".

"По словам наблюдателя, проблема с доступом случилась из-за того, что руководитель коммунального учреждения потребовал, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о вакцинации. Такие действия незаконны, поскольку необходимые документы для наблюдателя это только удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. После обращения в полицию наблюдателя пустили на участок", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в Опоре.

Аналогичная ситуация с недопуском имела место на еще одном спецучастке №631687, который расположен в КНП "Городской клинический роддом №7". Там наблюдателя Опоры пустили после вмешательства руководства теризбиркома.

В Опоре подчеркивают, что в Избирательном кодексе не прописаны требования о необходимости сертификатов о вакцинации для допуска на участки.