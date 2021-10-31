В Харькове открылись все избирательные участки, за исключением одного спецучастка

В Харькове началось голосование на внеочередных выборов городского головы, по состоянию на 8:15 не открыт только 1 спецучасток.

"По состоянию на 8:15 избирательный процесс осуществляется в 604 участках города Харькова, один спецучасток в Немышлянском районе вовремя не открылся из-за болезни двух членов комиссии", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Общественный порядок в день выборов обеспечивают более 2 тысяч сотрудников полиции.