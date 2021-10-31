В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 5 269 человек, 336 умерло

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 269 человек, 336 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 30 октября в Украине: зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 108, медработников – 178); 177 765 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы – 44 514 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 5 663 человек; летальных исходов – 336; выздоровели –5 269 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 922 302 человека; выздоровело – 2 436 213 человек; летальных случаев – 67 729.

С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу – 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.