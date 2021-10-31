С начала текущих суток зафиксировано два нарушения режима тишины на Донбассе

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба ООС утром в воскресенье.

В частности, вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем. В районе Светлодарска оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В штабе отметили, что за прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения