В Киеве увеличили количество коек для ковидных больных до 6 тысяч, готовы развернуть еще 5,5 тысяч мест – Кличко

Власти Киева при подготовке к осенней волне COVID-19 увеличили количество коек в больницах до 6 тысяч с возможностью предоставить еще 5,5 тысяч мест для больных, сообщил городской глава Виталий Кличко в интервью изданию "Радио Свобода".

"Могу сказать, что мы увеличили количество коек до 6 тысяч в наших больницах. Если нужно будет, мы готовы еще развернуть 5,5 тысяч. Но больше мы не сможем. Некоторые политики говорят, что готовы развернуть госпитали. Мы готовы принимать больных во Дворце спорта или в Выставочном центре. Готовы то готовы, но ключевой вопрос: где мы возьмем врачей," – сказал Кличко.

По его словам, в Киеве находится 500, а это самое большое в Украине количество аппаратов искусственной вентиляции легких, 95% коек снабжены кислородом. Также закуплены в достаточном количестве все препараты, костюмы, маски, дезинфекторы.

"С кислородом сейчас небольшие проблемы, потому что сейчас все нуждаются в кислороде гораздо больше, чем в прошлой волне в каждой из больниц. Но я убежден, что мы с этим вызовом также сможем справиться", – подчеркнул Кличко.

Ранее мэр Киева сообщал, что введенный с 1 ноября локдаун в столице будет действовать для непривитых.