События

02:06 31.10.2021

В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

3 мин читать
В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

В Японии в воскресенье стартуют выборы в палату представителей - нижнюю палату парламента страны.

Японские СМИ отмечают, что на этих выборах решается вопрос, получит ли коалиция нового премьер-министра страны и председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиды, утвержденного на этом посту 4 октября, мандат на реализацию мер по борьбе с пандемией COVID-19 и на продолжение экономического курса.

Это был самый короткий период между вступлением премьер-министра в должность и роспуском нижней палаты в истории Японии после Второй мировой войны.

Правящая ЛДП и союзная ей партия "Комэйто" будут добиваться цели сохранить большинство в 465-местной палате представителей. Однако социологические исследования показывают, что, хотя правящая коалиция, по-видимому, удержит большинство в палате, то есть не менее 233 мест, однако ЛДП грозит получить мест меньше прежнего: до роспуска решением премьер-министра палаты 14 октября на ЛДП приходилось 276 мест.

Вместе с тем опрос общественного мнения, проведенный агентством "Киодо", показал, что в 70 одномандатных округах предпочтения по отношению к кандидатам правящей коалиции и к оппозиционным кандидатам практически равны. К тому же, 40% респондентов не определились с выбором, что осложняет прогнозирование итогов голосования, отмечают СМИ.

В субботу японские политические лидеры обратились с финальными обращениями к избирателям. В частности, Фумио Кисида, выступая в префектуре Сайтама, пообещал увеличить количество койко-мест для лечения больных COVID-19, а также начать с декабря распределение дополнительных - бустерных - доз вакцины против коронавируса. Кроме этого, он говорил об экономических перспективах.

"Мы оживим японскую экономику и гарантируем, что ее плодами насладятся все, а не только избранные. Оппозиция думает только о перераспределении, но без (экономического - ИФ) роста со временем распределять станет нечего", - цитировало слова премьера издание "Майнити".

"Эти выборы - упорная борьба, в самом деле, почти равное соперничество", - в то же время признал он.

"Майнити" отмечает, что ЛДП, правящая в Японии основную часть времени за последние 60 лет, в настоящий момент сталкивается с серьезнейшей угрозой со стороны Конституционно-демократической партии (КДП) Японии, которая сформировала альянс с Коммунистической партией Японии и другими оппозиционными группами с целью продвигать одних и тех же кандидатах в тех округах, где удается вести электоральную борьбу.

"Мы просим вас вынести вердикт о девяти годах правления (премьер-министров - ИФ) Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга", - заявил председатель Коммунистической партии Кадзуо Сии, выступая с предвыборной речью в городе Тиба.

Он также подверг критике правительство за недостаточно эффективное, по его словам, реагирование на эпидемию COVID-19.

КДП и их союзники утверждают, что экономический курс "абэномика", разработанный для вывода страны из затянувшегося периода стагнации и осуществлявшийся при премьерах Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суге, привел лишь к росту корпоративных доходов и биржевого курса, но не зарплат. КДП и другие оппозиционеры призывают снизить потребительские налоги и отказаться от ядерной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии.

В свою очередь правящая коалиция утверждает, что различия между оппозиционными партиями во взглядах на внешнюю политику и сферу безопасности делают их неспособными управлять страной. Также ЛДП и союзники планируют увеличить оборонные расходы в два раза - до 2% от ВВП - в свете наращивания Китаем военного потенциала и ракетной угрозы от КНДР, отмечает "Майнити".

"Мы не можем позволить такой нестабильной и ненадежной оппозиции принять бразды правления", - сказал на митинге в Токио лидер "Комэйто" Нацуо Ямагути.

Теги: #япония #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:30 30.10.2021
"Грузинская мечта" заявила о победе на выборах во всех муниципалитетах за час до закрытия избирательных участков

"Грузинская мечта" заявила о победе на выборах во всех муниципалитетах за час до закрытия избирательных участков

19:41 30.10.2021
Голосование на выборах 31 октября с электронным паспортом невозможно – ЦИК Украины

Голосование на выборах 31 октября с электронным паспортом невозможно – ЦИК Украины

14:36 30.10.2021
Введение чрезмерных карантинных мер на выборах будет препятствовать реализации права голоса граждан – ОПОРА

Введение чрезмерных карантинных мер на выборах будет препятствовать реализации права голоса граждан – ОПОРА

13:02 30.10.2021
В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

12:18 30.10.2021
На избирательных участках 31 октября сертификаты о вакцинации проверять не будут – ЦИК

На избирательных участках 31 октября сертификаты о вакцинации проверять не будут – ЦИК

11:45 30.10.2021
Харьковская полиция открыла 8 уголовных дел, связанных с избирательной кампанией

Харьковская полиция открыла 8 уголовных дел, связанных с избирательной кампанией

00:26 30.10.2021
Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

18:49 29.10.2021
Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

18:49 29.10.2021
В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

18:37 29.10.2021
Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД опроверг заявления о якобы "дискриминации" поляков в Украине

Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

В Украине за сутки зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 9 449 человек, 541 умерло

В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевские власти обратились в правоохранительные органы из-за "захвата земель столицы"

Байден обсудил с Меркель и Шольцем меры, лишающие РФ возможности манипулировать поставками газа - Белый дом

Реформа ВТО должна проводиться активнее - Меркель

Зеленский обсудил с президентом Молдовы сотрудничество в сфере энергетики

Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме

Украинские военные проводили однодневную гуманитарную миссию в Старомарьевке, что находится в "серой зоне"

Представители органов власти Украины обсудили судебную реформу с послами стран G7 и ЕС

В Хартуме на акции протеста собираются тысячи людей

Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим тишины

Госэкоинспекция при проверке рудника "Сухая Балка" зафиксировала сброс в пруд-накопитель загрязненных шахтных вод

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА