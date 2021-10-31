Байден обсудил с Меркель и Шольцем меры, лишающие РФ возможности манипулировать поставками газа - Белый дом

Гарантии того, что РФ не сможет использовать экспорт газа в пагубных целях, стали одной из тем переговоров в субботу президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем, говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул важность продолжения работы для реализации совместного соглашения США и Германии по поддержке Украины и энергетической безопасности Европы с целью гарантировать, что Россия не сможет манипулировать поставками природного газа ради пагубных политических целей", - отмечается в документе.

Кроме того, стороны обсуждали ситуацию в Афганистане, включая усилия по продолжение гуманитарной помощи этой стране.

Также Байден поздравил Меркель, которая позднее должна покинуть пост канцлера, в связи с более чем 16 годами ее руководящей работы на благо трансатлантических отношений.