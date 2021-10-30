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22:42 30.10.2021

Зеленский обсудил с президентом Молдовы сотрудничество в сфере энергетики

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Зеленский обсудил с президентом Молдовы сотрудничество в сфере энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Республики Молдова Маей Санду сотрудничество с целью обеспечения энергетической безопасности в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы государства.

"Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мая Санду поблагодарила главу украинского государства за помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергии.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с Маей Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимальной результативности саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.

Теги: #молдова #энергетическая_безопасность
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