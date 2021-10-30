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22:32 30.10.2021

Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме

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Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме

Берлин считает, что Иран должен вернуться к переговорам по ядерной проблеме, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы, разумеется, делаем ставку на возврат Ирана к переговорам. Время уходит, а обогащение (ИФ - урана) в Иране продолжается. Нас это очень беспокоит", - сказала Меркель по итогам субботнего заседания саммита G20.

По ее словам, на саммите был проведен ряд двусторонних встреч, в том числе, по иранскому ядерному досье, в нем приняли участие представители США, Великобритании, Франции и Германии.

 

Теги: #свпд #меркель #иран #германия
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