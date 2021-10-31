31 октября: Какой сегодня праздник

31 октября в мире празднуют Хэллоуин, день экономии, день Черного моря, в Украине день автомобилиста и дорожника, а в США – день 36-го штата Невада. Лютеране отмечают день реформации, а у православных - память апостола и евангелиста Луки. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Сегодня весь мир празднует Хэллоуин — канун Дня всех святых (Самайн). Говорят, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные "начала времен года". Их было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. А следующий после Хэллоуина день — 1 ноября — в VII веке был назначен Папой Бонифацием IV Днем всех святых. Этот праздник должен был отвлечь народ от укоренившихся обычаев язычников. 2 ноября позже назвали Днем всех душ, то есть Днем памяти. Но, несмотря на все попытки церкви искоренить Хэллоуин, праздник все равно остался актуальным до наших дней. Ранее Хэллоуин, или канун Дня всех святых — праздновали преимущественно в Европе, затем он стал важным праздником для граждан США. Сейчас он постепенно возвращается к европейской культуре. Американцы празднуют Хэллоуин особенно ярко. Они надевают маски, зажигают свечи, а дети ходят по соседям, требуя в шуточной форме сладости.

31 октября отмечается Международный день Черного моря. Этот праздник появился в день, когда в 1996 году шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Главной целью Дня стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит загрязнение воды и глобальное потепление.

Международный день экономии или Всемирный день сбережений отмечается ежегодно 31 октября. 27 октября 1924 года представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на свой Первый международный конгресс.

В последний день конгресса — 31 октября — родилась идея, заключающаяся в том, чтобы "в память о первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран" каждый год отмечать этот день, как Всемирный день сбережений. Итальянский профессор Равизза провозгласил этот день Международным днем экономии.

День Реформации — праздник, отмечаемый в честь основания Евангелической Церкви.

Как гласит история, в этот день в 1517 году немецкий реформатор Мартин Лютер прибил к дверям приходской церкви города Виттенберга свои знаменитые "95 тезисов", положив тем самым начало широкой дискуссии о действенности индульгенций, что в свою очередь стало началом Реформации в западном христианстве.

Православная церковь сегодня чтит память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Согласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус. Значительно позже Лука сопровождал Павла в путешествиях. Принял мученическую смерть на территории Фив. Написал при жизни не только 4 Евангелия, но и Деяния святых апостолов. Кроме того, согласно историческим сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал иконы Ченстоховской, Владимирской, Кикской, Сумельськой Божьей матери. Именно по этой причине Луку считали покровителем всех живописцев.

Традиции:

В народе день Луки часто называли "Луков день". 31 октября пытались обязательно съесть хотя бы немного лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год. Также было принято устраивать луковые базары, хотя сама по себе торговля луком не считалась прибыльной. В день Луки утром отправлялись в церковь для того чтобы помолиться ему о благосостоянии в семье. За помощью к святому также обращались и огородники.

Дом или квартиру в этот день украшали оберегами. Лучше всего, если это будут орехи или свечи. Их нужно поместить у окон, а также разбрасывать по углам. Но самое важное — тыква с зажженной внутри свечой, который нужно поставить напротив входной двери.

В этот день:

1815 — Британец Хэмфри Дэви запатентовал шахтерскую лампу.

1902 — Проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан — из Канады в Австралию.

1903 — В Париже открыт первый Осенний салон, созданный в противовес консервативному Парижскому салону.

1941 — На горе Рашмор (США) завершено сооружение крупнейшего памятника мира — 18-метровые скульптурные портреты четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

1952 — В Тихом океане США провели испытания первой водородной бомбы.

1956 — Американский адмирал Дуфек стал первым человеком, который приземлился на самолете на Южном полюсе.

1961 — Начала действовать крупнейшая в СССР тепловая электростанция — Приднепровская ГРЭС.

1968 — Президент США Линдон Джонсон объявил о прекращении бомбардировок Демократической Республики Вьетнам.

1973 — Собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принял постановление о единстве Украинской Православной Церкви.

1984 — Сикхской террорист убил премьер-министра Индии Индиру Ганди.

1992 — Папа Римский Иоанн Павел II объявил решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея, который утверждал, что Земля не является центром Вселенной и был вынужден отречься от своих взглядов под давлением суда инквизиции.

1995 — Украина завершила выполнение условий договора об обычных вооружениях, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62.

1995 — Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы.

1999 — Во второй тур президентских выборов в Украине прошли Леонид Кучма и Петр Симоненко.

2011 — Согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился 7-миллиардный житель.

2018 — В Индии открыли самую высокую статую на планете — Статую Единства.

Именины: Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Юлиана, Гавриил, Давид, Юлиан, Семен