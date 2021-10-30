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20:32 30.10.2021

Украинские военные проводили однодневную гуманитарную миссию в Старомарьевке, что находится в "серой зоне"

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Украинские военные проводили однодневную гуманитарную миссию в Старомарьевке, что находится в "серой зоне"

Украинские военные проводили однодневную гуманитарную миссию в Старомарьевке, на сегодняшний день ни одного военнослужащего в пределах населенного пункта нет, сообщается на странице 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в соцсети Facebook.

"26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93 механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевка и обеспечило безопасное пребывание гражданских лиц в нем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93 бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись на свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями.

На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет.

Ранее российские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины якобы вернули контроль над селом Старомарьевка, расположенном в "серой зоне".

Теги: #позиции #серая #зона
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