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18:30 30.10.2021

В Хартуме на акции протеста собираются тысячи людей

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В Хартуме на акции протеста собираются тысячи людей

Несколько тысяч демонстрантов уже собрались в субботу в суданской столице Хартуме на акции с требованием к новым военным властям страны восстановить гражданское правление в Судане, сообщают западные СМИ.

Активисты, шествовавшие через столицу, несли суданские флаги и скандировали: "Власть военных славить нельзя"; и "Это наша страна, наше правительство - гражданское".

Тем временем, по данным СМИ, в центре Хартума отмечается усиленное военное присутствие: вместе с вооруженными солдатами замечены бойцы военизированных "Сил быстрой поддержки", которые играли значимую роль в недавнем путче.

Силы безопасности блокировали дороги, ведущие к министерству обороны и столичному аэропорту, перекрыли мосты, соединяющие Хартум с соседними городами -Омдурман и Северный Хартум.

В свою очередь в ночь на субботу группы протестующих воздвигли баррикады из кирпичей, камней, стволов деревьев и пластиковых труб на въездах в ряд районов с целью помешать силам безопасности войти туда.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. В настоящее время он находится у себя дома, местонахождение других представителей власти неизвестно.

Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и Суверенного совета, а также о намерении сформировать ответственное правительство. По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

Однако, отмечало агентство Associated Press, менее чем через месяц после того, когда произошел переворот, аль-Бурхан должен был передать пост председателя Суверенного совета Судана - главного органа власти страны - гражданскому лицу. Теперь аль-Бурхан руководит военным советом, который, как планируется, будет управлять страной до выборов в июле 2023 года.

В последовавших после переворота беспорядках, по данным ООН, ранения получили не менее 170 человек. По другой информации, были убиты минимум 17 человек.

Теги: #ситуация #судан #протесты
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