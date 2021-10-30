Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим тишины

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 30 октября, 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Возле Гранитного наемники применили артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В направлении Пивденного велся обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов. В районе Павлополя был задействован беспилотных летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих ОС нет.