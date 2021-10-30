Премьер Италии предложил странам G20 обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% мирового населения к середине 2022 г.

Странам G20 следует гарантировать то, что от COVID-19 к середине 2022 года будет привито 70% населения в мире, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в субботу на открытии саммита "двадцатки" в Риме.

"Мы очень близки к выполнению цели Всемирной организации здравоохранения - вакцинировать 40% глобального населения к концу 2021 года. Теперь мы должны сделать все возможное для достижения отметки в 70% к середине 2022 года", - приводят слова Драги западные СМИ.

В то же время он подчеркнул, что если в развитых странах доля вакцинированных превышает 70%, в наиболее бедных странах число привитых составляет всего 3%. "Эти отличия морально неприемлемы, и они подрывают глобальное восстановление (от пандемии - ИФ)", - прокомментировал цифры Драги.

По данным СМИ, накануне министры финансов и здравоохранения "двадцатки" говорили о необходимости добиться показателя в 70% вакцинированного населения Земли. Министры отмечали важность наращивания поставок вакцин и медикаментов в развивающиеся страны, а также устранения ограничений в сфере снабжения и финансов.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту в мире распределено 6 млрд 947 млн 883 тыс. 74 доз вакцин от COVID-19.