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14:40 30.10.2021

Зеленский посетил отремонтированное приемное отделение Измаильской центральной больницы

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Зеленский посетил отремонтированное приемное отделение Измаильской центральной больницы

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Одесскую область осмотрел обновленное приемное отделение Измаильской городской центральной больницы, реконструкция которого проходила в рамках национальной программы "Большое строительство", сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что строительные работы начались в 2020 году. Было установлено новое медицинское оборудование, современный аппарат МРТ, томограф и рентген-аппарат. У входа в отделение построен пандус для подъезда медицинского транспорта и маломобильных групп населения, проведено благоустройство прилегающей территории. Приемное отделение состоит из детского и взрослого отделений, имеет клиническую лабораторию, операционный блок, палату интенсивной терапии, диагностическую службу и смотровой зал.

"Пандемия COVID-19 поставила перед украинской медициной новые и жесткие задачи, на которые каждый день ищут ответы наши врачи. А одна из главных задач – это оказание оперативной и квалифицированной помощи больному. Отлично, что жители Измаила получают помощь в современном приемном отделении больницы, где установлено новое медицинское оборудование, а главное – работает квалифицированный и отзывчивый персонал", – сказал Зеленский.

Измаильская городская центральная больница – это многопрофильное медицинское учреждение, которое работает как больница интенсивного лечения и обеспечивает оказание стационарной круглосуточной экстренной и плановой помощи преимущественно хирургического профиля населению города Измаила, Измаильского района и других районов, круглосуточной стационарной помощи терапевтического профиля по неврологии, педиатрической помощи.

Стационар рассчитан на 270 коек, в том числе 60 хирургических. Лечебно-диагностическое отделение для взрослых может принимать 770 посетителей в смену, а детское отделение – 140 пациентов.

Теги: #большое_строительство #измаил #больница
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