Зеленский осмотрел новый дворец спорта в Измаиле

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в рамках рабочей поездки в Одесскую область осмотрел Измаильский дворец спорта.

Как отмечает пресс-служба главы государства, строительство объекта длилось девять лет и завершилось благодаря включению объекта в национальную программу «Большое строительство».

Дворец спорта состоит из пяти блоков, в которых расположен большой многофункциональный зал для командных видов спорта, 25-метровый бассейн со зрительскими трибунами на 250 мест, административно-бытовой блок, тренажерные залы, зал для соревнований по силовым видам спорта со зрительскими трибунами. на 40 мест. Пропускная способность спортивного заведения – 160 посетителей в смену.

На территории дворца спорта расположен роледром для тренировок скейтбордистов, баскетбольная и волейбольная площадки, площадки для занятий гимнастикой, теннисный корт, беговые дорожки, плоскостные спортивные сооружения. Также здесь есть современные детские площадки и простор для отдыха.

Для доступа маломобильных групп населения в здании дворца спорта установлены пандусы.

«Очень классный комплекс. Действительно, здесь чувствуешь настоящее вдохновение для занятий разными видами спорта! Теперь у каждого жителя Измаила есть все возможности для того, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. Хочется видеть больше подобных мест по всей Украине», – подчеркнул Зеленский.