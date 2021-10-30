Ближайшие два дня осадки в Украине не ожидаются

В ближайшие сутки погоду Украины продолжит определять поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в Одесской области до 8° тепла, на востоке страны и в Карпатах местами 1-6° мороза; днем 9-14° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 октября самая высокая температура днем была 20,5° в 1926г., самая низкая ночью -17,8° в 1920г.

В понедельник, 1 ноября, без осадков, а 2 ноября в большинстве южных, центральных, северных, днём и восточных областей также в Карпатском регионе небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1 ноября 0-5° тепла, 2 ноября 3-8°; днём 8-13°, в южной части местами 15-17°.

В Киеве 1 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.