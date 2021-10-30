События

13:02 30.10.2021

В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

1 мин читать
В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

В воскресенье, 31 октября, в день внеочередных выборов городского головы Харькова на избирательных участках, расположенных в школах, будет работать 41 пункт вакцинации.

"Привиться все желающие смогут с 9:00 до 18:00. В наличии у медицинских бригад будут вакцины Coronavac, Pfizer, AstraZeneca", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета..

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан призвала харьковчан воспользоваться возможностью вакцинироваться.

"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Это нам необходимо для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию", - сказала Горбунова-Рубан.

Со списком пунктов вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте Харьковского горсовета.

Теги: #вакцинация #выборы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 30.10.2021
На избирательных участках 31 октября сертификаты о вакцинации проверять не будут – ЦИК Украины

На избирательных участках 31 октября сертификаты о вакцинации проверять не будут – ЦИК Украины

11:45 30.10.2021
Харьковская полиция открыла 8 уголовных дел, связанных с избирательной кампанией

Харьковская полиция открыла 8 уголовных дел, связанных с избирательной кампанией

11:36 30.10.2021
В Украине вакцинированы от COVID-19 почти 85% сотрудников детсадов – Шкарлет

В Украине вакцинированы от COVID-19 почти 85% сотрудников детсадов – Шкарлет

07:14 30.10.2021
Американский регулятор одобрил применение вакцины от COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет

Американский регулятор одобрил применение вакцины от COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет

00:26 30.10.2021
Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

18:49 29.10.2021
Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

18:49 29.10.2021
В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

18:37 29.10.2021
Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

16:31 29.10.2021
"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

15:20 29.10.2021
Одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже почти 90% учителей, две дозы - почти 65% - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже почти 90% учителей, две дозы - почти 65% - Шкарлет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

В Украине за сутки зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 9 449 человек, 541 умерло

В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

В МИД Грузии опровергли информацию о переговорах с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Ближайшие два дня осадки в Украине не ожидаются

Власти Грузии не обсуждали с Украиной экстрадицию Саакашвили

Посол США призывает власти Грузии обращаться с Саакашвили в соответствии с международной практикой прав человека

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

Ученые отрицают политическую подоплеку в идее сдержать рост температур на Земле

Молдова заключила с Газпромом 5-летний контракт по формуле от Кишинева - с частичной нефтяной привязкой

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 246 млн

Рекордное с сентября число инфицированных COVID-19 зафиксировано в Китае

В Украине за сутки зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 9 449 человек, 541 умерло

Число раненных украинских военнослужащих на Донбассе за минувшие сутки суток выросло до пяти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА