События

11:54 30.10.2021

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

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Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области в пятницу, 29 октября, зафиксировано землетрясение магнитудой в 2,5 балла, сообщает Главный центр специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, 10 км юго-западнее города Надворная, на глубине 2 км", - указывается в сообщении.

Отмечается, что землетрясение специалисты зафиксировали в 15 час. 26 мин 21 c.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - добавили в центре.

Всего в течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 и 2,5 баллов соответственно.

Теги: #ивано_франковская #землетрясение
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