События

11:36 30.10.2021

В Украине вакцинированы от COVID-19 почти 85% сотрудников детсадов – Шкарлет

1 мин читать
В Украине вакцинированы от COVID-19 почти 85% сотрудников детсадов – Шкарлет

В украинских детских садах прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 получили почти 85% сотрудников, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"По оперативной информации областей, по крайней мере, одну дозу прививки от COVID-19 уже получили: около 85% работников садиков; почти 92% работников специализированных учебных заведений. … Двумя дозами вакцинировались уже почти 76% работников специализированных заведений и почти 62% воспитателей садиков", - написал Шкарлет в телеграмм-канале в субботу.

Самые высокие показатели вакцинации сотрудников детских садов отмечены в Тернопольской области – 97,7%, Харьковской – 95,2%, и в Донецкой области – 92,9% вакцинированных.

Вакцинированных сотрудников специализированных учреждений больше всего в Херсонской области – 99,2%, Запорожской – 97,8%, и Черкасской области – 97,3% вакцинированных.

Порог вакцинации сотрудников детсадов в 80% пока не достигнут в 8 областях. Сотрудники специализированных учреждений вакцинированы на более 80% во всех регионах страны.

Теги: #вакцинация #детсады
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:14 30.10.2021
Американский регулятор одобрил применение вакцины от COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет

Американский регулятор одобрил применение вакцины от COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет

16:31 29.10.2021
"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

15:20 29.10.2021
Одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже почти 90% учителей, две дозы - почти 65% - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже почти 90% учителей, две дозы - почти 65% - Шкарлет

19:27 28.10.2021
Минздрав утвердил список противопоказаний от вакцинации от Covid-19 – нардеп Радуцкий

Минздрав утвердил список противопоказаний от вакцинации от Covid-19 – нардеп Радуцкий

17:16 28.10.2021
В Индии более 100 млн человек не стали делать вторую дозу вакцины от COVID-19

В Индии более 100 млн человек не стали делать вторую дозу вакцины от COVID-19

14:30 28.10.2021
В Харькове вакцинированы почти 100% преподавателей школ и воспитателей детсадов - Терехов

В Харькове вакцинированы почти 100% преподавателей школ и воспитателей детсадов - Терехов

20:45 27.10.2021
Уровень вакцинации от полиомиелита в Украине – 53%, международные партнеры призывают украинских родителей привить детей – ЦОЗ

Уровень вакцинации от полиомиелита в Украине – 53%, международные партнеры призывают украинских родителей привить детей – ЦОЗ

17:07 27.10.2021
В Швеции предложат третью дозу прививки от COVID пожилым людям и медикам

В Швеции предложат третью дозу прививки от COVID пожилым людям и медикам

15:01 27.10.2021
Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

06:54 27.10.2021
Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

В Украине за сутки зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 9 449 человек, 541 умерло

В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

В МИД Грузии опровергли информацию о переговорах с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине

Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

На избирательных участках 31 октября сертификаты о вакцинации проверять не будут – ЦИК Украины

Посол США призывает власти Грузии обращаться с Саакашвили в соответствии с международной практикой прав человека

Землетрясение магнитудой 2,5 балла произошло в Ивано-Франковской области

Харьковская полиция открыла 8 уголовных дел, связанных с избирательной кампанией

Ученые отрицают политическую подоплеку в идее сдержать рост температур на Земле

Молдова заключила с Газпромом 5-летний контракт по формуле от Кишинева - с частичной нефтяной привязкой

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 246 млн

Рекордное с сентября число инфицированных COVID-19 зафиксировано в Китае

В Украине за сутки зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 9 449 человек, 541 умерло

Число раненных украинских военнослужащих на Донбассе за минувшие сутки суток выросло до пяти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА