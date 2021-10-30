Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 246 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 246 млн 36 тыс. 270, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 989 тыс. 643 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 923 тыс. 884 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 745 тыс. 377.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 246 тыс. 157. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 457 тыс. 191 человека.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 21 млн 793 тыс. 401 заболевший, из них умерли 607 тыс. 462 человека.

За время пандемии в мире было распределено более 6,9 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 642,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 296 человек, в Индии - 327, Бразилии - 2 тыс. 831.