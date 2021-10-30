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08:46 30.10.2021

Рекордное с сентября число инфицированных COVID-19 зафиксировано в Китае

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Рекордное с сентября число инфицированных COVID-19 зафиксировано в Китае

В минувшую пятницу на территории материкового Китая было зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Это является самым высоким показателем внутренних случаев заражения с 16 сентября.

Накануне были выявлены 48 заболевших.

Эпицентром распространения стали северные и северо-восточные районы страны. Так, в пятницу 26 случаев были зафиксированы в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, 19 - в автономном районе Внутренняя Монголия, 11 - в провинции Ганьсу, два - в Пекине, один - в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Еще 19 инфицированных прибыли в пятницу в КНР из-за рубежа.

Всего с начала пандемии COVID-19 в материковом Китае было зафиксировано 97 тыс. 80 случаев заражения коронавирусом, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек.

В Гонконге, Макао и на Тайване число заболевших с начала пандемии достигло 28 тыс. 818. Из них в Гонконге - 12 тыс. 342 (скончались 213), Макао - 72 (смертей не зафиксировано), на Тайване - 16 тыс. 399 (умерли 847).

Теги: #коронавирус #китай #распространение
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