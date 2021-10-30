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08:23 30.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 9 449 человек, 541 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 9 449 человек, 541 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 9 449 человек, 541 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек! За сутки 29 октября в Украине: зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1643, медработников – 379); 317 209 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 232 698 человек, полностью иммунизированы – 84 511 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 5 305 человек; летальных исходов – 541; поправилось – 9 449 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 904 872 человека, выздоровело – 2 430 944 человек, летальных случаев – 67 393 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 400 008 прививок.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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