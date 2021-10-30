Число раненных украинских военнослужащих на Донбассе за минувшие сутки суток выросло до пяти в результате 19 обстрелов российских наемников, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное", - сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В частности, вблизи прицепки наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Зайцево наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды у Новотошковского. Вблизи Новоселки наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Позиции близ Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также враг задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе Станицы Луганской, Лебединского и дважды возле Павлополя. Также неподалеку Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии столкновения.

"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе, добавив, что с начала 30 октября по состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.