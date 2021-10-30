События

05:57 30.10.2021

Байден и Макрон увидели ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, готовы работать вместе по решению проблемы

2 мин читать

Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Риме заявили о готовности работать вместе над решением проблем с безопасностью в Европе, говорится в совместном заявлении двух лидеров, распространенным Белым домом по итогам встречи.

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО", - отмечается в нем.

В нем также говорится, что стороны выражают поддержку "укреплению стратегического партнерства НАТО и ЕС". Они считают, что оно "уникально и необходимо для безопасности" евроатлантического региона и обоих стран.

Также президенты США и Франции намерены начать стратегический диалог США и Франции в области оборонной торговли.

Согласно заявлению, лидеры Франции и США намерены усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и, в частности, совместно с международной коалицией по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" будут продолжать оказывать давление на эту террористическую сеть по всему миру, в том числе в Ираке и Сирии.

Кроме того, стороны заявили, что Франция и США "будут работать над укреплением безопасности в сфере здравоохранения, включая усилия по прекращению пандемии COVID-19 и повышению устойчивости к будущим пандемиям", бороться с климатическим кризисом, стремиться к восстановлению мировой экономики, намерены активизировать сотрудничество по теме космоса.

Теги: #сша #заявление #франция #лидеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:44 30.10.2021
Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

21:09 29.10.2021
Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

07:41 29.10.2021
США и Европа будут в центре внимания на саммите G20

США и Европа будут в центре внимания на саммите G20

06:14 29.10.2021
Байден представил Конгрессу обновленный пакет социальных стимулов объемом $1,75 трлн

Байден представил Конгрессу обновленный пакет социальных стимулов объемом $1,75 трлн

03:58 29.10.2021
США готовы вернуться к переговорам с Ираном по СВПД - Салливан

США готовы вернуться к переговорам с Ираном по СВПД - Салливан

00:41 29.10.2021
Байден призвал лидеров переворота в Судане восстановить переходное правительство

Байден призвал лидеров переворота в Судане восстановить переходное правительство

22:19 28.10.2021
Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг

Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг

09:20 28.10.2021
Продажи сигарет в США в 2020 году выросли впервые за 20 лет

Продажи сигарет в США в 2020 году выросли впервые за 20 лет

07:24 28.10.2021
Запуск ракеты компании Astra с аппаратом Космических сил США перенесен на 5 ноября

Запуск ракеты компании Astra с аппаратом Космических сил США перенесен на 5 ноября

06:24 28.10.2021
Хакеры, по утверждению США, связанные с Россией, совершили кибератаку на Национальную стрелковую ассоциацию

Хакеры, по утверждению США, связанные с Россией, совершили кибератаку на Национальную стрелковую ассоциацию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

В МИД Грузии опровергли информацию о переговорах с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине

Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей – Зеленский

Бывший сотрудник СБУ пришел на прием в ГБР с признанием в убийстве человека – пресс-служба

Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров, произведенных "Кузней на Рыбальском" требованиям заказчика – ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться заблокировали медиков в прививочном центре

Зеленский посетил Национальный художественный музей в Одессе, который планируется отреставрировать до 2025 года

Число заражений коронавирусом в Великобритании приближается к 9 млн

Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых, заявил Кличко

Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

Замглавы МВД: использование поддельных COVID-документов в Украине порождает "вирус недоверия" у европейских партнеров

Радуцкий: статистика не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС

Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА