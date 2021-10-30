В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться заблокировали медиков в прививочном центре

В Ивано-Франковске после закрытия центра вакцинации в ТРЦ "Панорама Plaza" желающие получить прививку от коронавируса заблокировали медиков и требовали сделать укол всем, кто стоял в очереди, сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Центр первичной медицинской и консультативно диагностической помощи" в Facebook.

"Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20:00 согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не повакцинируют всех до последнего посетителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после многочисленных переговоров с желанием уладить конфликт при вмешательстве правоохранителей ситуация на сегодняшний день исчерпана, а медики доработали свою смену.

"Обращаемся к жителям и гостям города: медицинские работники работают для Вас и с Вами, но они обычные люди, мамы, дочери и жены. И, кое-где, просто уставшими и заработанными, людьми", - сказано в особщении.