События

04:45 30.10.2021

В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться заблокировали медиков в прививочном центре

1 мин читать

В Ивано-Франковске после закрытия центра вакцинации в ТРЦ "Панорама Plaza" желающие получить прививку от коронавируса заблокировали медиков и требовали сделать укол всем, кто стоял в очереди, сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Центр первичной медицинской и консультативно диагностической помощи" в Facebook.

"Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20:00 согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не повакцинируют всех до последнего посетителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после многочисленных переговоров с желанием уладить конфликт при вмешательстве правоохранителей ситуация на сегодняшний день исчерпана, а медики доработали свою смену.

"Обращаемся к жителям и гостям города: медицинские работники работают для Вас и с Вами, но они обычные люди, мамы, дочери и жены. И, кое-где, просто уставшими и заработанными, людьми", - сказано в особщении.

Теги: #медики #блокирование #украина #ивано_франковск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:33 30.10.2021
Зеленский посетил Национальный художественный музей в Одессе, который планируется отреставрировать до 2025 года

Зеленский посетил Национальный художественный музей в Одессе, который планируется отреставрировать до 2025 года

01:17 30.10.2021
Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых, заявил Кличко

Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых, заявил Кличко

00:26 30.10.2021
Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

00:21 30.10.2021
Замглавы МВД: использование поддельных COVID-документов в Украине порождает "вирус недоверия" у европейских партнеров

Замглавы МВД: использование поддельных COVID-документов в Украине порождает "вирус недоверия" у европейских партнеров

23:09 29.10.2021
Радуцкий: статистика не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС

Радуцкий: статистика не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС

22:38 29.10.2021
Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

22:34 29.10.2021
"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

22:22 29.10.2021
Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

21:51 29.10.2021
Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

21:48 29.10.2021
Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

В МИД Грузии опровергли информацию о переговорах с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине

Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей – Зеленский

Бывший сотрудник СБУ пришел на прием в ГБР с признанием в убийстве человека – пресс-служба

Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров, произведенных "Кузней на Рыбальском" требованиям заказчика – ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

Число заражений коронавирусом в Великобритании приближается к 9 млн

Руководство Deutsche Welle считает смешными претензии властей Беларуси к телерадиокомпании

ГБР повредило одно судно в ходе следственного эксперимента с катерами "Кентавр" – заявление "Кузни на Рыбальском"

Елизавета II по рекомендации врачей будет две недели работать в облегченном режиме - Букингемский дворец

Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

Сестрам Савченко вручили подозрение за поддельные Covid-сертификаты - Монастырский

Российские наемники с полуночи 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 3 украинских военных ранены – штаб ООС

Парламент Польши одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

Министры G20 решили создать рабочую группу для борьбы с пандемиями - коммюнике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА