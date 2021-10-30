Зеленский посетил Национальный художественный музей в Одессе, который планируется отреставрировать до 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Одесскую область посетил Национальный художественный музей, сообщила пресс-служба главы государства.

"Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесский национальный художественный музей, который будет отреставрирован в рамках Национальной программы "Большое строительство", - говорится в сообщении.

Глава государства посмотрел экспозиции работ Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, мастеров Одесской школы живописи, работы художников 20 века и произведения современного искусства.

Также Зеленский посмотрел выставку работ Александра Ройтбурда, который был директором музея в 2018-2021 годах и после смерти которого президент подписал указ о придании Одесскому художественному музею статуса национального.

"Благодаря энергии и таланту Александра Ройтбурда, оставившего здесь частицу своей души, музей приобрел совсем другое значение не только для Одессы, но и для всей Украины. Это место становится своеобразным магнитом для любителей искусства со всего мира", - считает Зеленский.

Отмечается, что в последние ежегодно увеличивая количество посетителей музея и 2020 году в нем побывало около 30 тыс. человек, а за восемь месяцев 2021 года – более 22,3 тыс. человек.

"Собрание музея включает в себя коллекции и произведения искусства общенационального значения. Количество музейных предметов в 2020 году составило более 9,7 тыс., а в этом году в фонд музея поступило еще 403 работы", - сказано в сообщении.

Кроме того, в музее постоянно проходят публичные мероприятия, в частности, посвященные реализации прав и свобод человека и раскрытию потенциала украинской культуры.

Зеленский отметил, что государство со своей стороны должно приложить усилия для реставрации исторического здания музея.

"Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание", - сказал Владимир Зеленский.

В пресс-службе президента отмечают, что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" разработан проект проведения ремонтно-реставрационных работ здания музея. В частности, запланировано отремонтировать перекрытия, провести реставрацию стен, полов и потолков, обеспечить звуко- и теплоизоляцию, отремонтировать все фасады и обновить освещение, обустроить инклюзивные санузлы и лифт.

"Завершение работ ожидается в 2025 году", - подытожили в пресс-службе.

Музей расположен в здании бывшего дворца Потоцких, построенном в 1810-1820 годах. Сооружение является памятником культурного наследия национального значения.

Кроме основного здания музей имеет фондовые помещения и грот, административные помещения, реставрационную мастерскую, специально оборудованный класс для детских занятий и галерею "Желтые великаны".