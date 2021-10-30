События

02:44 30.10.2021

Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

2 мин читать
Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

В разведывательном сообществе США пришли к мнению, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие, говорится в опубликованном в пятницу докладе.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - гласит доклад американского Национального разведывательного совета.

"Большинство агентств также оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако два агентства полагают, что не было достаточных данных для того, чтобы произвести такую оценку", - отмечается в нем.

Согласно докладу, агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и "связанный с работой лабораторией (в Ухани - ИФ) инцидент".

В разведывательном сообществе не могут предоставить более конкретную информацию о происхождении COVID-19 без дополнительной информации, которая позволила бы определить конкретный путь естественного контакта с животным или доказать, что лаборатория в Ухане занималась SARS-CoV-2 или близким вирусом-предшественником до появления COVID-19, отмечается в докладе.

Также в нем говорится, что "для достижения окончательной оценки происхождения вируса будет необходимо содействие Китая".

"Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - подчеркивается в документе.

Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

К началу апреля 2020 года ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило показатель в 1 млн. К середине октября 2021 года в мире было зарегистрировано почти 240 млн случаев заражения инфекцией.

Большинство ученых изначально полагали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии и по итогам визита сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.

Китай не единожды выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.

Теги: #сша #нацразведка #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:37 30.10.2021
Число заражений коронавирусом в Великобритании приближается к 9 млн

Число заражений коронавирусом в Великобритании приближается к 9 млн

21:09 29.10.2021
Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

20:18 29.10.2021
Сестрам Савченко вручили подозрение за поддельные Covid-сертификаты - Монастырский

Сестрам Савченко вручили подозрение за поддельные Covid-сертификаты - Монастырский

19:25 29.10.2021
Министры G20 решили создать рабочую группу для борьбы с пандемиями - коммюнике

Министры G20 решили создать рабочую группу для борьбы с пандемиями - коммюнике

18:10 29.10.2021
СНБО разработал аналитический ресурс для мониторинга ситуации с COVID-19 - Ляшко

СНБО разработал аналитический ресурс для мониторинга ситуации с COVID-19 - Ляшко

16:31 29.10.2021
"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

"Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

15:48 29.10.2021
Украина осталась в списке стран, безопасных для путешествий в ЕС

Украина осталась в списке стран, безопасных для путешествий в ЕС

14:01 29.10.2021
Зеленский просит глав ОГА доложить ситуацию с обеспечением кислородом в больницах

Зеленский просит глав ОГА доложить ситуацию с обеспечением кислородом в больницах

13:46 29.10.2021
Украина, согласно прогнозам, в ближайшее время должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

Украина, согласно прогнозам, в ближайшее время должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

13:24 29.10.2021
Увеличение количества вакцинированных – единственный выход из коллапса с новой волной COVID-19 - Зеленский

Увеличение количества вакцинированных – единственный выход из коллапса с новой волной COVID-19 - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

В МИД Грузии опровергли информацию о переговорах с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине

Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей – Зеленский

Бывший сотрудник СБУ пришел на прием в ГБР с признанием в убийстве человека – пресс-служба

Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров, произведенных "Кузней на Рыбальском" требованиям заказчика – ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых, заявил Кличко

Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

Замглавы МВД: использование поддельных COVID-документов в Украине порождает "вирус недоверия" у европейских партнеров

Радуцкий: статистика не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС

Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

Руководство Deutsche Welle считает смешными претензии властей Беларуси к телерадиокомпании

ГБР повредило одно судно в ходе следственного эксперимента с катерами "Кентавр" – заявление "Кузни на Рыбальском"

Елизавета II по рекомендации врачей будет две недели работать в облегченном режиме - Букингемский дворец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА