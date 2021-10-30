Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых, заявил Кличко

Введенный с 1 ноября локдаун в Киеве будет действовать для непривитых, заявил мэр города Виталий Кличко.

"С 1 ноября столица входит в "красную зону"… Мы рассчитываем на четкое взаимодействие с полицией. Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы", – сказал Кличко в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале ICTV в пятницу.

По его словам, в Киеве очень неутешительная статистика – ежедневно за последнюю неделю умирали по 40-50 человек. В субботу выйдет статистика, что за минувшие сутки скончались 54 человека. "Ситуация очень сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет", – заверил Кличко.

Вместе с тем он отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей. Всего с начала кампании по вакцинации в столице осуществлено около 2 млн 200 тыс. прививок.